हेमा मालिनी की चुनाव प्रचार की तस्वीरें हो रही है वायरल

हेमा मालिनी, मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और जोरदार प्रचार कर रही हैं। प्रचार के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का दिल जीतने की कोशिश में उन्हें कभी गेहूं की फसल काटते देखा गया तो कभी ट्रैक्टर चलाते। हेमा मालिनी अब लोगों के घर जा रही हैं और लोगों से खुद को फिर से सांसद बनाने की अपील कर रही हैं। हेमा मालिनी शहरी लोगों की तुलना में गांवों में अधिक लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान घर-घर जाके लोगों को अपील करने की तस्वीरें हेमा अपने ट्वीटर पर भी शेयर कर रही हैं। इनमें से कई तस्वीरें वायरल भी हुई हैं। कुछ लोग तस्वीरों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं।

On success of UJWALA YOJNA HEMA MALINI happily share moments with voters. pic.twitter.com/seyqpgB8rd

