लाचार कोरोना मरीज; इलाज के समय न वेन्टिलेटर मिला और न अंतिम संस्कार के लिये एम्ब्यूलंस

भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना से जिन मरीजों की मौत होती है उनके शवों का एक खास प्रक्रिया के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। पर कहीं कहीं कोरोना के मरीजों और उनकी लाशों के साथ जो व्यवहार होता है, वह वाकई शर्मनाक है। ऐसी ही एक घटना में पुणे के कोरोना के एक मरीज के साथ हुई, जिसे न इलाज के दौरान कथित रूप से वेंटिलेटर ही मिला और न ही मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिये एंबुलेंस। इसके बाद उसके पार्थिव शरीर को लॉरी से श्मशान घाट ले जाना पड़ा।

पुणे के खानापुर इलाके की घटना

महाराष्ट्र में, जहां कोरोना के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों के साथ सबसे ज्यादा लापरवाही की जा रही है। पुणे के एक अस्पताल में 40 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पहले अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसका शव लेने के लिए एंबुलेंस भी नहीं मिली। यह घटना पुणे शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर खानापुर गांव में घटी।

गांव वालों ने पैसे जमा करके दिए इलाज के पैसे

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में से पीपीई किट पहने कुछ लोगों को लॉरी पर एक शव ले जाते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक व्यक्ति मछली व्यवसाय में था। सोमवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। अस्पताल ने उनसे छुट्टी के लिए 40,000 रुपये भरने कहा। व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद गांव वालों ने पैसे जमा करके अस्पताल में जमा किए थे।

A #COVID19 patient died at his home in Pune after being unable to get a bed in any hospital.

The youth’s body was carried on a handcart for cremation as no vehicles were available pic.twitter.com/iqs9rRAjAV

— Hindustan Times (@htTweets) September 13, 2020