हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी जॉब पोर्टल शुरू किया

चंडीगढ़, 12 जनवरी (आईएएनएस)| सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ग्रुप सी और डी श्रेणी के पदों के लिए ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ और सरकारी विभागों में गैर-राजपत्रित शिक्षण पदों का शुभारंभ किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी और डी के पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की घोषणा की। खट्टर ने मीडिया को बताया कि ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ के लॉन्च के साथ, उम्मीदवारों को केवल एक बार आवेदन करने और फीस जमा करने की आवश्यकता होगी, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल अधिक पारदर्शिता आएगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण मंगलवार से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी पोर्टल पर अंतरिम रूप से आवेदन कर सकते […]

Shivang Tripathi 13 seconds ago

चंडीगढ़, 12 जनवरी (आईएएनएस)| सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ग्रुप सी और डी श्रेणी के पदों के लिए ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ और सरकारी विभागों में गैर-राजपत्रित शिक्षण पदों का शुभारंभ किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी और डी के पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की घोषणा की। खट्टर ने मीडिया को बताया कि ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ के लॉन्च के साथ, उम्मीदवारों को केवल एक बार आवेदन करने और फीस जमा करने की आवश्यकता होगी, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल अधिक पारदर्शिता आएगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण मंगलवार से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी पोर्टल पर अंतरिम रूप से आवेदन कर सकते […]

In a major relief to aspirants of government jobs, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on Tuesday launched 'One Time Registration Portal' for Group C and D category posts and non-gazetted teaching posts in government departments.

चंडीगढ़, 12 जनवरी (आईएएनएस)| सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ग्रुप सी और डी श्रेणी के पदों के लिए ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ और सरकारी विभागों में गैर-राजपत्रित शिक्षण पदों का शुभारंभ किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी और डी के पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की घोषणा की। खट्टर ने मीडिया को बताया कि ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ के लॉन्च के साथ, उम्मीदवारों को केवल एक बार आवेदन करने और फीस जमा करने की आवश्यकता होगी, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल अधिक पारदर्शिता आएगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण मंगलवार से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी पोर्टल पर अंतरिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी, जिसके आधार पर वह अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए एक अलग सीईटी आयोजित किया जाएगा और यह तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा। ग्रुप डी के पदों के लिए चयन सीईटी की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के तहत अंक शामिल होंगे, जबकि ग्रुप सी पदों के मामले में, उम्मीदवारों को सीईटी के अलावा विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत वेटेज ग्रुप डी पदों के लिए 10 प्रतिशत और समूह सी पदों के लिए पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ को परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत किया जाएगा और फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों का विवरण स्वत: उत्पन्न हो जाएगा। उम्मीदवारों को पोर्टल पर परिवार के विवरण को अपडेट करने की सुविधा भी होगी। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो वह इसे किसी भी नजदीकी अधिकृत केंद्र से तैयार करवा सकता है।