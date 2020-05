हापुड़ निवासी का बिजली का बिल आया 128 करोड़ रुपये!

उत्तरप्रदेश के हापुड़ निवासी एक सज्जन के घर के बिजली के बिल का शुल्क सुनकर आपके आश्चर्यचकित रह जायेंगे। जी हां, हापुड़ के चामरी निवासी शमीम के घर का बिजली का बिल आया है 128 करोड़ रुपये। यदि ठीक-ठीक रकम बताएं तो वह बनती है 1,28,45,95,444/- रुपये। यह बिल गलती से बन गया है इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद बिजली विभाग के कानों में जूं तक नहीं रैंग रही।

Hapur: A resident of Chamri has received an electricity bill of Rs 1,28,45,95,444. He says "No one listens to our pleas, how will we submit that amount? When we went to complain about it,we were told that they won't resume our electricity connection unless we pay the bill."(20.7) pic.twitter.com/2kOQT8ho36

— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019