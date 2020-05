सामुहिक हनुमान चालिसा पाठ में शामिल होने के कारण इशरत को मिली धमकी

सामूहिक हनुमान चालीसा में शामिल होकर ट्रिपल तलाक के लिए अनुरोध करने वाली इशरत जहां को, जान से मारने की धमकी और घर छोड़ने का आदेश मिला है। इशरत मंगलवार को हावड़ा के डबसन रोड में हनुमान मंदिर में पाठ में शामिल हो गई थी, इसके बाद इशरत के माकनमालित मनाजीर हुसैन ने उन्हें घर खाली करने के लिए कहा है।

घर खाली करने के अलावा इशरत को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। इस घटना के बाद, इशरत जहां ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी। बुधवार दोपहर को कई लोग इशरत के घर के बाहर जमा हो गए और घर छोड़ने के लिए नरेबाज़ी करने लगे।

BJP leader Ishrat Jahan: Everyone said I should leave the house on my own else they will be push me out of the house forcefully. I am receiving death threats. I demand protection. I live alone with my son, anything can happen to me anytime.” (17.07.2019) #WestBengal pic.twitter.com/j2JHAZJttD

— ANI (@ANI) July 18, 2019