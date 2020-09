गोवा : दिन-दहाड़े जौहरी की हत्या की, वीडियो हुआ वायरल

लूट के इरादे से आये थे लूटेरे, जौहरी की हिम्मत के आगे एक न चली, दो गिरफ्तार

दक्षिण गोवा में घटी एक भयानक घटना में एक जौहरी स्वप्निल वालके को बुधवार को चोरों के एक समूह ने सपेरा प्लाजा, मडगांव के पास दिन के उजाले में मार दिया। जानकारी के अनुसार, 35 वर्षीय ज्वैलर ने दुकान को लूटने के लिए चोरों की कोशिश को नाकाम करने की कोशिश की पर चोरों ने चाकू से उसके पीठ में वार कर दिया। यह घटना बुधवार दोपहर को हुई जब चोरों का एक समूह ने स्वप्निल की दुकान में घुस गए और दुकान को लूटने का प्रयास करने लगे। चोरों और स्वप्निल के बीच हाथापाई भी हुई थी। हैरान कर देने वाली इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चोरों के एक समूह को एक व्यक्ति के साथ लड़ते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद चोरो ने उस व्यक्ति पर चाकू द्वारा हमला कर दिया जिसमे वो गंभीर रूप से घायल हो गया।

In a daring day light robbery attempt in Pajifond, Margao, jewellery shop owner Swapnil Walke (35 yrs) stabbed to death by unknown robber.#goa pic.twitter.com/22wycvamH5

