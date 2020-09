गोवा CM होम आइसोलेशन में भी अदा कर रहे ड्युटी; कांग्रेस ने खड़े किये ये सवाल

कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घर पर ही आइसोलेशन में हैं। गत रोज उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी एक तस्वीर साझा की थी। इसमें वह फाइलों पर हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं। इस पर विपक्ष के कांग्रेस ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की फोटो की निंदा की है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर करते समय हाथ में ग्लव्स नहीं पहना है, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलेगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिन-जिन के भी पास ये फाइलें जाएगी उनको कोरोना का संक्रमण होने का खतरा है। As stated, Chief Minister @DrPramodPSawant continues to discharge his duties. pic.twitter.com/JfJ9RIU74B — CMO Goa (@goacm) September 4, 2020 गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्विट के साथ यह तस्वीर साझा की है। जिसमें वे अपने आधिकारिक आवास में मास्क पहने दिख रहे हैं। ट्विट में कहा गया है कि डॉ. प्रमोद सावंत ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा है। इस पर गोवा प्रदेश कांग्रेस कमिटि प्रमुख गिरीश चोडनकर ने ट्विट करके कहा था कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के […]