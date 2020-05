कचरे ने ले ली सबकी जान, गौर से सुनिये मेहरबान!

सुनिये पूजा के स्वच्छता कर्मी महादेव जाधव का अनोखा संदेश

स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं इसमें कोई दोराय नहीं। लेकिन स्वच्छता अभियान का सबसे सकारात्मक असर स्वयं सफाई कर्मचारियों पर पड़ा है। उन्हें न सिर्फ अपने काम और जिम्मेदारी के निर्वहन पर गर्व होता है, बल्कि वे सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं।

पूना महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी महादेव जाधव ऐेसे ही व्यक्तित्व हैं जो पिछले 25 वर्षों से अपनी ड्युटी कर रहे हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करते हैं।

लोगों को जागरूक करने का उनका तरीक बड़ा रोचक है। वे अपने निराले अंदाज में गीत गाकर जनता को स्वच्छता का संदेश देते हैं। उन्हीं के स्वर में सुनिये उनका गीतमय संदेशः

#WATCH Pune: Mahadev Jadhav, a sanitation worker who has been working with the Pune Municipal Corporation for 25 years creates awareness about cleanliness and waste disposal, through songs. (17.11) #Maharashtra pic.twitter.com/udCRMy9Cmu

— ANI (@ANI) November 17, 2019