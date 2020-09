गणपति बप्पा मोरया…अगले बरस तू जल्दी आ, भक्तों ने भगवान गणेश को धूमधाम से दी विदाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। भगवान गणेश को मंगलवार को भक्तों ने बड़ी धूमधाम से विदाई दी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मदिवस गणेश चतुर्थी पर शुरू हुए पर्यावरण अनुकूल गणेश महोत्सव का मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर समापन हो गया। पर्यावरण में योगदान देने की नई परंपरा का संचार करते हुए श्रद्धालुओं ने मिट्टी के श्री गणेश जी की प्रतिमा का घर-घर में ही विसर्जन कर इस मिट्टी में पौधा लगाना शुरू कर दिया है। गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी के दिन 22 अगस्त को की गई थी और आज 11वें दिन उनका विसर्जन कर दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए राज्यभर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की विदाई और विसर्जन मंदिरों तथा घर-घर में किया जा रहा है। The immersion of #Khairatabad #Ganesh was done at #HussainSagar lake. Tight security arrangements were made, and around 15,000 personnel deployed in the city for this occasion.#Hyderabad #GaneshVisarjan pic.twitter.com/h4DMUMUruW — Balakrishna – The Journalist (@Balakrishna096) September 1, 2020 इस साल हर साल की तरह ढोल, नगाडों, बैंड-बाजों […]