पेट पालने के लिए सड़कों पर करतब करने को मजबूर आजी,मदद के लिए सोनू-रितेश जैसे लोग आए आगे

वर्तमान में कोरोना वायरस देश भर में व्याप्त है। इस वैश्विक महामारी ने देश भर में लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। इस कोरोना युग में कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं।हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोई भी काम करने के लिए भी तैयार है।ऐसा ही एक बूढी महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पैसा कमाने के लिए वो बुजुर्ग महिला सड़क पर करतब दिखाती है।इसे देखकर आपकी आँखें नम हो जाएंगी और आप इस साहसी और निस्वार्थ महिला को देखकर गर्व महसूस करेंगे। इस विडियो के वायरल होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने उनकी मदद करने की बात कही है।

यह वृद्ध महिला सड़क पर बांस की छड़ी की मदद से अपना करतब दिखाती है। उसी समय, अपने पेट की ओर इशारा करते हुए, वह लोगों को दिखाती है कि वह जीवित करने के लिए ऐसा कर रही है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखकर लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और अब उन्हें वारियर आजी का टाइटल मिल गया हैं। अंदाजन उनकी उम्र 85 वर्ष है।

रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर वृद्ध महिला का एक वीडियो साझा किया है जिसमें अभिनेता ने उस वृद्ध महिला की जानकारी मांगी है ताकि वह महिला की मदद कर सके। रितेश को इसमें सफलता भी मिली है। रितेश ने ट्वीट किया कि महिला से संपर्क किया गया था। रितेश का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इस पर काफी कमेंट भी कर रहे हैं। अभिनेता ने महिला का एक वीडियो साझा किया और लिखा, “योद्धा आजी। क्या कोई मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकता है। खास बात यह थी कि अभिनेता अपने प्रयास में असफल नहीं हुए। रितेश ने ट्वीट किया, आप सभी का शुक्रिया। हम इस आजी से मिल चुके हैं। बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है।

Thank you so much -we have connected with this inspiring warrior Aaji Maa – incredible story. https://t.co/RuCfoZIi7M

रितेश के साथ-साथ सोनू सूद ने भी आजी की मदद करने के लिए ट्वीट किया है। ट्विट सोनू ने लिखा “क्या मैं उसका विवरण प्राप्त कर सकता हूं, मैं उनके साथ एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहता हूं। जहां वे हमारे देश की महिलाओं को कुछ आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे सके।”

Can I get her details please. Wanna open a small training school with her where she can train women of our country some self defence techniques . https://t.co/Z8IJp1XaEV

— sonu sood (@SonuSood) July 24, 2020