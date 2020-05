अपने उद्गम स्थल बैतुल में तापी नदी का पानी तीन वर्षों में पहली बार ताप्ती मंदिर में दाखिल हुआ

सूरत की सूर्य पुत्री के रूप में पूजी जाने वाली तापी नदी का उद्गत मध्यप्रदेश के बैतुल में है। सूरत में जिसे तापी नदी कहा जाता है, उसे उसे उद्गम प्रदेश में ताप्ती पुकारा जाता है। इसी उद्गम स्थल बैतुल में तापी नदी के किनारे पर प्राचीन ताप्ती मंदिर स्थापित है।

खबर है कि तीन वर्षों में पहली बार सातपुड़ा पर्वतमाला में बसे इस बैतुल शहर में नदी उफान पर है और उसका पानी किनारे पर बने ताप्ती मंदिर में प्रवेश कर गया है। स्थानीय लोग इससे खुश हैं और मंदिर में दर्शन करने उमड़ रहे हैं। हालांकि इस मौके का जारी वीडियो दर्शाता है कि पानी के इस तेज प्रवाह में चहलकदमी करना जोखिम भरा भी हो सकता है।

#WATCH Betul: Residents of Multai celebrate as Tapti river overflows after 3 years and enters Tapti temple. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/iIG04IpCUK

— ANI (@ANI) August 8, 2019