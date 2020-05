दिल्ली के जाकिर नगर में आग, 5 मरे

दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में पिछली रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में पांच लोगों के मरने और ११ लोगों के घायल होने की खबर है।

Delhi Fire Service: 5 people dead & 11 injured in a fire that broke out in a multi-storey building in Zakir Nagar, late last night. pic.twitter.com/9ERr91u80i

घटना के संबंध में होली फेमिली हॉस्पीटल की चिफ मैडिकल ऑफिसर डॉक्टर माला ने समाचार एजेंसी को बताया कि घायलों में से पांच लोगों को आईसीयू में चिकित्सा प्रदान की जा रही है।

Doctor Mala, Chief Medical Officer (CMO), Holy Family Hospital: 5 patients are in the intensive care unit (ICU), some are in the ward and one is in Pediatric ICU. #ZakirNagarFire #Delhi pic.twitter.com/2oco8ENmoN

— ANI (@ANI) August 6, 2019