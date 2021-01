सिंघु बॉर्डर पर किसान, स्थानीय लोगों के बीच झड़प

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)| किसान आंदोलन के 65वें दिन शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर पर कुछ स्थानीय लोग प्रदर्शनकारी किसानों पर वहां से जाने और बॉर्डर खाली करने का दबाव डाल रहे थे जिस पर उनके बीच झड़प हो गई। आंदोलनकारी किसानों में से एक ने बताया कि प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोगों के बीच टकराव को दूर करने और उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है।

जानकारी के अनुसार, तीन कृषि कानून के विरोध में दो महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है, इसलिए वे किसानों को बॉर्डर खाली करने को कह रहे हैं।

#WATCH: Scuffle breaks out at Singhu border where farmers are protesting against #FarmLaws.

Group of people claiming to be locals have been protesting at the site demanding that the area be vacated. pic.twitter.com/XWBu9RlwLP

— ANI (@ANI) January 29, 2021