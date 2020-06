किसान को खेत में गड़ा मिला मटके में भरा खजाना

कुछ महीने पहले एक घटना सामने आई थी। जहां बच्चों ने खेल-खेल में जमीन खोदा तो उन्हें प्राचीन समय के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। ऐसी घटनाएं कहीं ने कहीं से सामने आती रहती हैं। आपने बचपन में ऐसे कई किस्से सुने होंगे जब किसी गरीब के सपने में कोई फरिश्ता आता है और उसे अपने घर में गड़े सोने के मटके के बारे में बताता है। जब उस जगह खुदाई होती है तो वहां से सच में गड़ा खजाना मिलता है जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाती है।

ऐसी ही एक खबर तेलंगाना से आ रही है। किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था। उसी दौरान उसे जमीन के अंदर एक मकटा मिला। उसके अंदर बहुत सारे सोने-चांदी के सिक्के और गहने थे। प्रशासन ने फिलहाल इसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी है।

क्या है पूरी कहानी

यह घटना तेलंगाना के विकाराबाज जिले की है। दो वर्ष पहले मोहम्मद सिद्दिकी ने जमीन की खरीदी की थी। बारिश से पहले वह अपनी जमीन समतल करना चाहते थे। जिससे वहां बारिश का पानी एकत्र न हो। उन्होंने एक तरफ से जमीन खोदना शुरु किया था। इस खुदाई के दौरान उन्हें खजाना हाथ लगा। मटके के अंदर बहुत सारे सोने-चांदी के सिक्के और गहने थे। सिद्दिकी यह देखकर हैरान रह गये।

