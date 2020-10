सुप्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू सुंदर भी कांग्रेस को किया अलविदा, जुड़ गईं भाजपा से

दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने सोमवार को कांग्रेस का दामन छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद भाजपा का दामन थाम लिया। आज ही उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया और आज ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरूगन, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम की मौजूदगी में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अगले साल तमिलनाडु में राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब खुशबु के पार्टी के साथ आने के बाद भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया कि तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार होगा। खुशबू के साथ साथ राजनीतिक पत्रकार और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी सरवण कुमार भी बीजेपी में शामिल हुए। My expectation from BJP isn't about what party is going to do for me,but about what party is going to do for ppl of the country. When you've 128 cr ppl actually believing in 1 man & that's our PM, I think they're doing something absolutely right: Khushboo Sundar after joining BJP https://t.co/Aq5aTOxNgF pic.twitter.com/tbtr20Gecu — ANI (@ANI) […]