संजय राऊत से मुलाकात पर उहापोह के बाद बोले फडनवीस; वो तो इटरव्यू लेने आये थे!

महाराष्ट्र की सियासत लगातार किसी न किसी कारण से चर्चा में है। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच शनिवार की हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक माहोल और गरम हो गया है। लोग इस मुलाकात को लेकर तरह तरह के अटकले लगा रहे है। लोगों की शंका को देखते हुए पहले संजय राउत और अब उनके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस के अनुसार ये कोई राजनैतिक मुलाकात नहीं थी बल्कि संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के लिए उनका साक्षात्कार लेना चाहते थे।

Sanjay Raut ji wanted to take my interview for Shiv Sena's newspaper Saamana. The meeting was held to discuss the same as I had put certain conditions, I wanted it to be published unedited. No political talks held in meeting: Devendra Fadnavis, Former Maharashtra CM & BJP leader https://t.co/AuRcCtSOXU pic.twitter.com/2BabKfCXAU

आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत पहले ही इस मुलाकात पर सफाई दे चुके है। संजय राउत ने कहा ‘मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस से मिला था। वह पूर्व सीएम हैं। इसके अलावा वह महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी भी हैं।’ उन्होंने कहा कि हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। सीएम उद्धव को इस बैठक के बारे में पता था।

I met Devendra Fadnavis yesterday to discuss certain issues. He is a former CM. Also, he's the leader of opposition in Maharashtra & #BiharPolls-in charge of BJP. There can be ideological differences but we are not enemies. CM was aware about our meeting: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/6OdXCbWWMt

— ANI (@ANI) September 27, 2020