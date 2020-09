लापरवाही की हद : अस्पताल में मृतकों की हो गई अदला-बदली

अस्पताल की लापरवाही के कारण दो परिवार हुए परेशान

अस्पताल में लापरवाही की कई घटनाएं आये दिन सामने आते रहती हैं। कोरोना काल के इस कठिन समय के दौरान भी ऐसी घटनाएं नहीं रुकीं। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एक अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लाशों की अदला-बदली का मामला सामने आया है। इसके कारण दो परिवार मुश्किल में पड़ गए और अस्पताल पहुंच कर हंगामा किया।

घटना ऐसी है कि खंडवा में रहने वाले एक व्यापारी की रात को मौत हो गई। बाद में सुबह अस्पताल प्रशासन ने उनके शव को परिजनों को सौंप दिया। परिवार के लोग एम्बुलेंस द्वारा शव को इंदौर से निकले। जब वे इंदौर से 80 किमी दूर पहुंचे तो उन्हें अस्पताल से फोन आया कि गलती से शवों की अदला-बदली हो गयी है। उनके पास जो शव है वो महू में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी का है।

घटना का पता तब चला जब महू में रहने वाला एक परिवार अपने परिजन का शव लेने अस्पताल आया। उनके परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति का कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आया था जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मौत की सूचना उनके परिजनों को दी गई और परिजन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के कर्मचारियों ने देखा कि शव खंडवा के एक व्यापारी का है। फिर उन्होंने उस परिवार को वापस बुलाया जो खंडवा जा रहे थे।

यहां गंभीर बात यह है कि जिस बुजुर्ग की मौत हुई थी वो कोविड-19 पोजीटीव थे और खंडवा के परिवार के दो प्रतिनिधि एंब्यूलंस में उस कोविड शव के साथ निकल गये थे, जिन्हें रास्ते से वापस बुलाया गया। ऐसे में इन दो व्यक्तियों को अस्पताल की लापरवाही के कारण कोविड संक्रमण को जोखिम हो गया।

Case of negligence at Greater Kailash Hospital in #Indore as bodies of two patients were exchanged during hand over. Family alleged cancer patient’s body was exchanged with #COVID19 patient & that they travelled with COVID positive body for over 80 kms. pic.twitter.com/yRvYzqq0kM

— Mojo Story (@themojo_in) September 26, 2020