बुजुर्ग ने संतानों की जगह पर कुत्ते के नाम कर दी अपनी दो एकड़ जमीन, जानें क्या है माजरा

जमीन और जायदाद के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते हुए और आपस में लड़ते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा। कई बार यह झगड़े इतने बढ़ जाते है कि विवाद के कारण किसी की हत्या कर दी गई है ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने है। पर आज हम जो घटना आपको बताने जा रहे है वह काफी दिलचस्प है। मध्यप्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी आधी जायदाद का वारिस अपने कुत्ते को बनाया है। आम तौर पर पिता की जायदाद पर उनके पुत्र का हक होता है, पर यहां हुई घटना ही कुछ और है। पुत्रों के व्यवहार से तंग आकर लिया फैसला विस्तृत जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के बड़ीबा डा गांव के रहने वाले ओम नारायण ने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को और आधी जायदाद का वारिस अपने कुत्ते जेकी के नाम कर दिया है। पूछने पर ओम नारायण ने बताया कि उनके संतानों की हरकतों से तंग आकर उन्होंने यह फैसला लिया। A 50-year-old man from Chhindwara has bequeathed half his, property to his dog in his will @GargiRawat @ShonakshiC @RajputAditi @vinodkapri pic.twitter.com/FnEnJpvpvQ — […]