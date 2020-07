पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक की हत्या की आशंका, लटका मिला शव

जांच पूरी होने तक इंतजार करें

पश्चिम बंगाल में एक विधायक की सरेआम मौत की खबर से राजनैतिक खेमे में हलचल मच गई है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक देबेंद्र नाथ रॉय का शव उत्तर दिनाजपुर में उनके निवासस्थान के बाहर लटका पाया गया। उनकी शर्ट की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इस सुसाइड नोट से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है।

इस संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक ट्विट में कहा, आज सुबह हेमताबाद के विधायक देबेन्द्रनाथ रॉय का शव उत्तर दिनाजपुर स्थित रायगंज के देबेन मोरे के बलिया इलाके में एक मोबाइल शॉप के बरामदे की छत से लकटा पाया गया। पुलिस ने आगे बताया कि मृतक की शर्ट की जेब से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। नोट में दो लोगों को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है।

Today morning the dead body of MLA Hemtabad, Debendra Nath Roy was detected hanging from the verandah ceiling of a mobile shop at Balia, Deben More, Raigunj, Uttar Dinajpur…(1/3)

अगले ट्विट में पुलिस ने कहा कि जांच के सभी आवश्यक कदम जैसे कि ट्रैकर डॉग का इस्तेमाल, फोरेंसिंग विशेषज्ञों की जांच वगैरह कदम उठाए जा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम अभी नहीं किया गया है। लोगों के अनुरोध किया गया है कि वे अंदाजा, पक्षपातपूर्ण और निर्णय संबंधी निष्कर्षों पर न जाएं और जांच पूरी होने तक इंतजार करें।

इस दौरान भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने विधायक की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है और इसे ऐसा किया गया है जिससे आत्महत्या नजर आए। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी से अनुरोध करता हूं कि हत्या में सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए।

The suspected heinous killing of Debendra Nath Ray, BJP MLA from Hemtabad in West Bengal, is extremely shocking and deplorable. This speaks of the Gunda Raj & failure of law and order in the Mamta govt: BJP President JP Nadda https://t.co/0RU3bsqSlS pic.twitter.com/BysWRgMMST

— ANI (@ANI) July 13, 2020