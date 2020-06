डी. के शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ उग्र

कांग्रेस ने आज कर्नाटक के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य में बंद का ऐलान किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार डीके शिव कुमार को आज दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। मंगलवार की रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों के शीशे तोड़ दिए। रामनगर के डीसी ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। कई प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक राज्य परिवहन की बसों को निशाना बनाया। हरोहल्ली डिपो में बस को आग लगाने की कोशिश की गई। बस की तीन सीटें जल गईं। रामनगर डिवीजन के आसपास 10 बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सात बार के विधायक और पूर्व ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री की गिरफ्तारी का विरोध किया।

Karnataka: Congress workers protest against the arrest of DK Shivakumar by Enforcement Directorate (ED), near the Mahatma Gandhi statue in Bengaluru. pic.twitter.com/24oPHrlwTL

रामनगर डीसी ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अवांछित घटना बने इससे बचने का प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक पुलिस के जवान हर जगह तैनात हैं। शिव कुमार के समर्थक बेंगलुरु-मैसूर रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विरोध बढ़ सकता है और बैंगलोर-मैसूर मार्ग पूरी तरह से जाम होने की संभावना है।

Srinivas B V, Youth Congress President after visiting #DKShivakumar at the RML hospital in Delhi: His health has deteriorated due to the harassment he has been subjected to. Doctors have advised him to rest but Enforcement Directorate (ED) is trying to take him away. pic.twitter.com/nnxg6MUzy1

— ANI (@ANI) September 4, 2019