लद्दाख में धोनी ने शान से फहराया तिरंगा

सैनिक अधिकारियों ने किया उनका जोरदार स्वागत

लद्दाख (ईएमएस)।भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्रिकेट से दूर जम्मू-कश्मीर में सेना के साथ हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए धोनी लद्दाख पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ।

Indian cricketer MS Dhoni is in #Ladakh to celebrate Independence Day

He visited Army General Hospital and interacted with the patients. #Dhoni is in honorary rank of lieutenant colonel in Territorial Army. #IndiaIndependenceDay pic.twitter.com/gRTDkJqUz1

