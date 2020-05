ट्रेन लेट होने से NEET की परीक्षा न दे सके बच्चों की फिर परीक्षा लो; रेलवे की सरकार से गुहार

देश भर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट (नीट) २०१९ चल रही है। कर्नाटक में इस परीक्षा में बैठने के लिये लगभग 500 छात्र-छात्राएं ट्रेन से अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर जा रहे थे। लेकिन ट्रेन लेट हो जाने पर वे परीक्षा नहीं दे पाए।

रेलवे सूत्रों ने बताया कि दक्षिण-मध्य डिवीजन में गुंटकल के पास चल रहे रखरखाव कार्य के चलते ट्रेन लेट हुई। हालांकि दक्षिण-पश्चिम रेलवे पीआरओ ने अपने बयान में कहा है कि हम विभाग की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को पुनः परीक्षा लेने की विनती करेंगे, जो रेलवे की वजह से अपने गंतव्य स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंच पाये।

South Western Railway PRO: We will write to Ministry of HRD to re-conduct the NEET exam for students, who were travelling in the Hampi Express and missed their exam due to a delay in train reaching the destination.

