देवरिया : जानें कांग्रेस नेताओं की बैठक में महिला कार्यकर्ता की क्यों पिटाई हुई

उत्तर प्रदेश में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक कांग्रेसी महिला नेता की पिटाई कर दी गई। दरअसल, महिला नेता ने एक प्रश्न किया था, जिससे बौखलाए सदस्यों ने उस महिला नेता के साथ हाथापाई कर ली थी।

कथित ‘बलात्कारी’ को टिकट देने का कर रही थी विरोध

महिला नेता ने कहा कि एक ओर कांग्रेस के नेता हाथरस के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे अपनी ही पार्टी में ‘बलात्कार’ के आरोपी नेता को टिकट दे रहे हैं। यह फैसला गलत है और मैं इसका विरोध करना जारी रखूंगी।

उत्तरप्रदेश में देवरिया में मिली थी बैठक

विस्तृत जानकारी के अनुसार, शनिवार को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के सिलसिले में देवरिया में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में में रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि तारा यादव नाम की एक महिला नेता की पिटाई की गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। महिला ने कहा कि, मुझे उम्मीद है कि प्रियंका गांधीजी इस घटना पर ध्यान देंगी और मुझ पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। घटना का वीडियो वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं।

Congress woman leader Tara Yadav thrashed by party workers at an event in #UP's Deoria. She had questioned party's decision to give ticket to a 'rapist'. pic.twitter.com/Ketg42DPI7

