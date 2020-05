दिल्ली के डॉक्टरों की दरियादिली; मरीज के ईलाज के लिये 11 लाख रुपये खुद जुटाए

आम तौर पर अस्पतालों में डॉक्टरों के फर्ज की और समर्पण के साथ चिकित्सा सेवा प्रदान करने के जज्बे की तारीफ नहीं होती, उलटा उन्हें शंका की नजरों से देखा जाता है। आशंका की जाती है कि डॉक्टर जानबूझ कर मरीजों के ईलाज को महंगा करवाते हैं और अपनी जेब भरने में ही रूचि रखते हैं। मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटनाएं भी घटती रहती हैं।

Delhi: Doctors at Max Hospital, Saket arranged around Rs 11 Lakh for liver transplant of a 7-yr-old boy, after his parents expressed inability to pay entire amount of transplant. Md Rehan, child's father says, "Doctors helped us. We paid Rs 3 Lakh, they arranged the rest." (20.7) pic.twitter.com/5U6S6Wd0FI

लेकिन दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में एक अनोखा उदाहरण सामने आया है। अस्पताल में एक ७ वर्षीय लड़के को लीवर में शिकायत थी। उसका लीवर काम करना बंद कर दिया था। लीवर ट्रांस्प्लांट की आवश्यकता थी। आम तौर पर लीवर ट्रांस्प्लांट में १५ लाख रुपये का खर्च आता है।

लेकिन मरीज के परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे। ईलाज में देरी भी नहीं की जा सकती थी। लड़के के पिता मोहम्मद रेहान ने मीडिया को बताया कि उनके पास केवल ३ लाख रुपये ही थे। वो तो भला हो अस्पताल के डॉक्टरों का जिन्होंने स्वयं ११ लाख रुपये आपस में जुटाये और ईलाज का पूरा खर्च वहन किया।

मैक्स अस्पताल के डॉ. शरत वर्मा कहा कहना था कि बच्चे का लीवर पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था और मरीज को पीलिया हो गया था, उसके कोमा में जाने की संभावना बढ़ गई थी। लीवर ट्रांस्प्लांट अनिवार्य था और मरीज के परिजनों की आर्थिक अक्षमता के बाद जितनी राशि घट रही थी वह हमने ही जुटा कर ईलाज करवाया।

डॉ. विजय गुर्जर ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना की सराहना की और डॉक्टरों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमेशा मरीजों की जान बचाने का भरसक प्रयास करते हैं।

