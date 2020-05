दिल्ली : 200 युनिट मुफ्त बिजली के बाद हर महीने 15GB मुफ्त मोबाईल डाटा का वादा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाला पूरे चुनावी मुड़ में नजर आ रहे हैं। विगत दिनों उन्होंने दिल्ली में बिजली मुफ्त देने का एलान कर दिया था। इसके लिये हालांकि 200 युनिट तक निःशुल्क और 201 से 400 युनिट तक 250/- रुपये की सीमा तय की थी।

अब गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में दिल्ली में हर यूजर को हर महीने 15GB मोबाईल डाटा फ्री दिया जायेगा। पूरे दिल्ली में 11 हजार हॉटस्पॉट स्थापित किये जायेंगे। यह पहले चरण की व्यवस्था होगी।

Delhi CM Arvind Kejriwal: 11,000 hotspots will be installed across Delhi. The work to provide free WiFi has started in a way. Every user will be given 15 GB data free, every month. This is the first phase. pic.twitter.com/GlphXfYeeK

— ANI (@ANI) August 8, 2019