दीप सिद्धू, इकबाल सिंह को क्राइम सीन रिक्रिएट करने लाल किला ले जाया गया

नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा गणतंत्र दिवस पर लाल किले की हिंसा की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को शनिवार को लाल किले ले गई। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़कने पर क्राइम ब्रांच सिद्धू और इकबाल के लाल किले तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए मार्ग का अध्ययन कर रही है। अपराध शाखा यह जांच कर रही है कि कहीं यह बड़ी साजिश तो नहीं है। पैंतालीस वर्षीय इकबाल सिंह लुधियाना का रहने वाला है। वह पंजाबी अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू और अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर रैली का हिस्सा था, जिसने कोर्स को बदल दिया था और राष्ट्रीय राजधानी में अराजकता पैदा कर दी थी। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जहां उन्हें कथित तौर पर ड्यूटी पर पुलिस को धमकी देते और प्रदर्शनकारियों को उग्र स्थिति में जाने के लिए उकसाते हुए देखे गए। सिद्धू और इकबाल सिंह पुलिस रिमांड में हैं और क्राइम ब्रांच हिंसा के सभी कोणों की जांच कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि 26 जनवरी को किसने उन्हें सहायता दी और भागने पर उन्हें शरण दी।