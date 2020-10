इन्दौर-अहमदाबाद हाईवे पर जानलेवा दुर्घटना, टैंकर ने टक्कर मारी, 6 की मौत

गाड़ी स्पीड में चलाना कभी भी नहीं हमेशा खतरनाक ही होता है। एक और बड़ी दुर्घटना में लोगों की मौत हुई है।

मध्यप्रदेश के धार जिले के तिरला विस्तार में इन्दौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर जानलेवा दुर्घटना हुई। मजदूरों से भरे पिकअप वैन को टैंकर ने टक्कर मार दिया। इसमें 6 व्यक्तियों की जान गई। इस घटना में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। पिकअप वैन में अचानक पंचर होने से वह सड़क के समीप में खड़ी थी।

घायलों को समीप के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। घटना की जानकारी होते ही उच्च पुलिस अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। मध्यप्रदेश के धार जिले के कलेक्टर शैलेन्द्र सोलंकी ने कहा कि घायलों में से नौ व्यक्तियों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। पिक-अप वान के टायर में पंचर होने से चालक व्हील बदल रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। पीछे से आ रही टैंकर ने जबरदस्त टक्कर मारी थी। इस पिकअप वैन में अधिकतर खेत मजदूर थे। अहमदाबाद-इन्दौर हाईवे पर स्थित चिकल्याफेटा के पास यह दुर्घटना हुई, जो तिरला पुलिस थाने की सीमा में है।

Madhya Pradesh: 6 dead (including 3 minors) and 20 injured in a road accident as a tanker hit a stationary pick-up vehicle at Indore-Ahmedabad highway in Dhar district. pic.twitter.com/qsADqJJMaJ

— ANI (@ANI) October 6, 2020