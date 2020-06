महाराष्ट्र के अलीबाग तट से टकराया चक्रवाती तूफान निसर्ग

चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास समुद्र तट से टकरा गया है। इसके चलते इलाके में तूफान की असर दिखनी शुरु हो गई है। तूफान के केंद्र में हवा की रफ्तार औसत 100 किमी प्रति घंटे की है। तूफान अगले छः घंटों में यह कमजोर पड़ेगा।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन घंटों तक इसका असर दिखता रहेगा। काफी तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और बारिश हो रही है।

🌀🌀#CycloneUpdate#CycloneNisarga makes landfall, starting with the north-east sector of the eye of the cyclonic system.

The landfall process will be completed in the next 3 hours, says IMD

Rainfall is continuing along Maharasthra coast. pic.twitter.com/dq13nkRnCJ

