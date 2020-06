कोरोन वायरस से जूझ रही मुंबई पर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग

आज मुंबई के तट पर चक्कर देगा निसर्ग, चलेंगी 100 किमी की गति से हवाएं, एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात

मुंबई (ईएमएस)। कोरोना वायरस से जूझ रही मुंबई पर अब चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, निसर्ग तूफान के बुधवार को मुंबई के तट पर पहुंचने की संभावना है। इस दौरान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान की वजह से होने वाली तबाही को रोकने के लिए जरूरी उपाय किए गए हैं। मुंबई को निसर्ग तूफान से बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) की 3 टीमें तैनात की गई हैं।

Depression over east-central Arabian sea intensified into Deep Depression. To intensify further into a Severe Cyclonic Storm and cross Maharashtra coast during 3rd June afternoon.Cyclone Alert for north Maharashtra south Gujarat coasts. pic.twitter.com/m0kbMLICHx

मंगलवार रात से मुंबई में बा‌रिश हो सकती है

बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों की मंत्रालय में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संकट से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार सुबह तक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। इससे मंगलवार की रात से बुधवार तक मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रविवार को मौसम विभाग ने इस बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन सोमवार को इसे बदलकर रेड कर दिया गया।

कोविड अस्पतालों में बिजली गुल न हो इसके प्रबंध

बीएमसी सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने बीएमसी को तूफान से बचाव के लिए कई सुझाव दिए हैं। बीएमसी से यह तय करने को कहा गया है कि जिन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां की बिजली न जाने पाए। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। खुले मैदान में बने कोविड सेंटरों की मजबूती को देखकर ही मरीजों को वहां भर्ती किया जाए। वहां भर्ती मरीजों को जरूरत पड़ने पर कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी रखी जाए। जिन निचले इलाकों जहां पानी भरने की आशंका है, वहां जरूरत पड़ने पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम तैयार रखी जाए।

एमडीआरएफ की तीन टीमें तैनात

NDRF is deployed in both the states, 10 teams are in Maharashtra & 11 teams are in Gujarat. However, Gujarat has asked for 5 more teams so we’re getting them airlifted from Punjab. They should be able to reach Gujarat by late night today: NDRF Director General SN Pradhan pic.twitter.com/c2aNr9sZy4

— ANI (@ANI) June 2, 2020