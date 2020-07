अस्पताल ले जाते समय हुई कोरोना मरीज़ की मौत, सड़क पर शव छोड़ भागा ड्राइवर

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अजीबोगरीब मामले में कोरोना वायरस के कारण मृतक की लाश को जमीन पर ही छोड़कर एम्ब्युलेन्स का चालक फरार हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय वाजिद अली की कीडनी की समस्या के कारण भोपाल की पीपल्स होस्पिटल में दाखिल किया गया था, लेकिन बीते कई दिनों से उन्हें श्वास की तकलीफ भी शुरू हो गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें न्यूमोनिया की शिकायत भी व्यक्त की। सोमवार की शाम को इनकी कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई। इसके बाद उन्हें कोरोना के अस्पताल चिरायु में शिफ्ट किया गया।

In a shocking case a #COVIDー19 victim’s body was left on the pavement outside a #hospital in Bhopal He was diagnosed #coronavirus on Monday evening @ndtv @ndtvindia @drnarottammisra @drharshvardhan @OfficeOfKNath @INCMP #COVID19 #meditation pic.twitter.com/il7RuSNh0S

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) July 7, 2020