गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर विवाद; इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने की आलोचना

बिहार के पूर्व डीजीवी गुप्तेश्वर पांडे एक वीडियो के चलते विवाद में आ गये हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) ने आधिकारि रूप से अपने ट्वीटर हैंडल से इस बाबत टिका की है। IPF ने गुप्तेश्वर पांडे के गीत को ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक यदि इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं और उसमें अपने पद और यूनिफोर्म का उपयोग करते हैं तो वह गलत उदाहरण कायम करने जैसा है और अनुचित भी। A State DGP circulating such video is in poor taste, demeaning his office and uniform. Sets a bad example for his juniors. It is also a violation of the conduct rules. pic.twitter.com/mafwUSf6QA — Indian Police Foundation (@IPF_ORG) September 24, 2020 बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने विगत दिनों सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के खिलाफ स्टेंड लेकर खूब सुर्खियों बटोरी थी। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी के पद से वीआरएस ले लिया है। उन्होंने इसके बाद कहा था कि सेवा निवृत्ति लेना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा था कि पद पर बने रहना उनके […]