खतरे में कांग्रेस-जेडीएस सरकार, ११ विधायक इस्तीफा देने स्पीकार के पास पहुंचे

कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल गहरा गये हैं। शनिवार को सरकार के अस्तित्व पर सवालिया निशान तब लग गये जब ११ विधायक अपना इस्तीफा देने विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंच गये।

इन ११ विधायकों में ८ विधायक कांग्रेस के, जबकि ३ विधायक जेडीएस के हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक अपना इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जब ये विधायक विधानसभा पहुंचे तब स्पीकर वहां मौजूद नहीं थे। बता दें कि पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री एडी कुमारस्वामी की सरकार पर अस्तित्व का संकट गहराया हुआ है। खास कर जब से भाजपा नीत राजग गठबंधन की सरकार केंद्र में दोबारा सत्ता में आई है।

Congress MLA Ramalinga Reddy: I am not going to blame anyone in the party or the high command. I somewhere feel I was being neglected over some issues. That is why I have taken this decision https://t.co/MJJe04PqkW

— ANI (@ANI) July 6, 2019