CM जगन मोहन ने लिया ऐसा निर्णय, आंध्र प्रदेश सरकार बनेगी ये करने वाली पहली सरकार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वायएस जगनमोहन रेड्डी ने फैसला किया है कि उनकी सरकार में एक नहीं, बल्कि पांच उप-मुख्यमंत्री होंगी। देश के किसी भी राज्य में अब तक ऐसा नहीं किया गया है। रेड्डी अपने मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय के एक-एक उप सीएम होंगे। उन्होंने शुक्रवार को पार्टी के विधायकों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में विधायकों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए, जगनमोहन ने उनसे कहा कि वह नए मंत्रि लोगों की भावनाओं को देखते हुए रखेंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार को मंत्री परिषद के 25 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। रेड्डी के इस फैसले के बाद पार्टी विधायक एमएफ शेख ने खुशी व्यक्त की और विश्वास व्यक्त किया कि जगन अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे।

Lanka Dinakaran, TDP spokesperson on 5 Deputy CMs in Andhra Pradesh cabinet:It's a prerogative of the Chief Minister. He can take in cabinet whoever is eligible. We expect great service to be rendered as per aspirations of the public. TDP will play role of constructive opposition pic.twitter.com/esUBl6hmpi

— ANI (@ANI) June 7, 2019