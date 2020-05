मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मज़दूरों से कहा – ‘अब नहीं जाना!’

पटना (ईएमएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को क्वारंटाइन कैंप में रह रहे मज़दूरों से रूबरू होते हुए कहा कि आप लोग बाहर जाकर काम कर रहे थे आपको वहां कष्ट झेलना पड़ा है। आप सभी लोग बिहार के विकास में भागीदार बनें। सभी की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमेशा आपकी चिंता करते हैं।

नीतीश शनिवार को लगातार दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे और प्रवासी मज़दूरों के साथ थोड़े-थोड़े समय के लिए संवाद भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि सभी को बिहार में ही रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जो लोग क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे हैं उन सभी का पूरा सर्वे कराया जा रहा है। कौन कहां से आया है और क्या रोज़गार करता था, उनको वैसा ही रोज़गार यहां उपलब्ध कराने की कोशिश होगी।

More visuals from Ghaziabad where migrants have turned up in large numbers to get themselves registered for special trains. This is the time medical screening and quarantine facilities in East UP and Bihar should be stepped up to the maximum. pic.twitter.com/oGZAs4yIfx

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 18, 2020