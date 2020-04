निहंगों द्वारा पुलिस पर हमले को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच पंजाब के पटियाला में गाड़ी निहंगों द्वारा पुलिस पर हमले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है कि कोविद-19 महामारी के प्रसार की जांच के लिए 23 मार्च से राज्य में लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ज्ञात रहे कि हमला करने वालों के पास से पुलिस को पेट्रोल बम और धारदार हथियार भी मिले हैं।

इससे पहले पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने इस बारे में ट्वीट करते हुए बताया, ‘आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निहंगों के एक समूह ने पटियाला की सब्जी मंडी में कुछ पुलिस अधिकारियों और मंडी बोर्ड के एक अधिकारी को घायल कर दिया। हरजीत सिंह, ASI जिनका हाथ कट गया, वो PGI चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। मैंने PGI के निदेशक से बात की है जिन्होंने सर्जरी के लिए PGI के शीर्ष प्लास्टिक सर्जन को नियुक्त किया है। सर्जरी अभी शुरू ही हुई है। निहंग समूह को गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी।’

