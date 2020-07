मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया सचिन पायलट पर ये गंभीर आरोप

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों पर हॉर्सट्रेडिंग करने का आरोप लगाया हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। हमारे विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। मेरे पास इसके सबूत हैं।

Horse trading was being done in Jaipur, we have the proof. We had to keep people at a hotel for 10 days, if we had not done that, the same thing that is happening in Manesar now would have happened back then: Ashok Gehlot, Rajasthan Chief Minister pic.twitter.com/tFQT0GVqpj

सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, “इससे पहले भी हमें अपने विधायकों को कई दिनों तक होटलों में रखने के लिए मजबूर किया गया था।” अगर हमने उस समय विधायकों को होटल में नहीं रखा होता, तो जो खेल आज हो रहा है, वह उस समय होता। होर्स ट्रेडिंग की गई है हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोगों ने काम किया। पैसा ऑफर कर रहे थे पर कई लोगों ने लिया नहीं, वो प्रूफ भी मेरे पास है वो मेरे साथ बैठे लोग हैं। लोगों को रात दो बजे होटल भेजा गया। इस षड्यंत्र में शामिल नेता ने ये सब बताया था।

I have been in politics for 40 years, we love the new generation, the future will be theirs. This new generation, they have become central ministers, state presidents if they had gone through what we did in our time, they would have understood: Ashok Gehlot, Rajasthan CM pic.twitter.com/2QpXs8rexM

