जानिये क्यों रक्षा बंधन पर एक बहन ने बांधी बंदूक को राखी!

छत्तीसगढ़ की रहने वाली कविता कौशल पुलिस में सेवारत हैं। आज रक्षाबंधन के दिन उन्होंने अपने सर्विस वैपन बंदूक को राखी बांधी।

भला आप सोचेंगे कि रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो कवितव कौशल ने बंदूक को राखी क्यों बांधी? इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक और ह्दयस्पर्शी है।

दरअसल कविता कौशल के भाई राकेश कौशल छत्तीसबढ़ पुलिस में असिस्टंट कॉन्सेबल के पद पर कार्यरत थे। अकटूबर २०१८ में आरनपुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गये।

अपने भाई की मौत पर कविता कौशल ने भी भाई के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया और छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल हुई। उन्होंने मीडिया को बताया कि छत्तीसढ़ पुलिस में कॉन्सटेबल के पद पर नियुक्ति के बाद उन्होंने अपने ‌विभाग से अनुरोध किया कि उन्हें वही बंदूक दी जाए जिसका उपयोग उनके भाई किया करते थे। विभाग ने कविता कौशल की बात मान ली और आज उनके भाई की उपयोग में लाई गई बंदूक हमेशा उनके पास रहती है। इसीलिये कविता ने आज रक्षा बंधन पर अपने भाई की इसी बंदूक को राखी बांधी।

