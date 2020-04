चेन्नई के इस व्यक्ति ने 45 HIV पॉज़िटिव बच्चों को गोद लेकर एक मिसाल कायम की

चेन्नई के रहने वाले सलमान राज ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसके कारण उनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। सोलोमन राज ने अपने रिश्तेदारों द्वारा छोड़े गए 45 एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को गोद लिया है। उनका कहना है कि ये बच्चे किसी और की गलती के शिकार हैं, बच्चों को सजा क्यों दी जानी चाहिए।

सोलोमन राज का कहना है कि मैं इन 45 बच्चों के लिए एक पिता बन गया हूं। इन बच्चों की सभी जरूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। बता दें कि राज्य द्वारा संचालित इस ट्रस्ट में बच्चों के शिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, मूर्तिकला और कंप्यूटर शिक्षा सहित सभी सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, जो बच्चों के लिए आवश्यक हैं।

सोलोमन राज ने कहा कि शादी के आठ साल बाद भी, जब उनको संतान सुख की प्राप्ती नहीं हुई, तो उन्होंने एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब वह एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को गोद लेने की योजना बना रहे थे, तब उनका बच्चा घर पर पैदा हुआ था।

Chennai: Solomon Raj has adopted 45 HIV positive children abandoned by their families; says, “These children are the innocent victims of someone else's fault. I’ve become "appa" for 45 children. It's big responsibility to take care of all the needs of these children.” #TamilNadu pic.twitter.com/VY3uvrE8WW

