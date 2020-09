मृत कोरोना मरीज के शरीर से चोरी करते पकड़ाया अस्पताल का स्वास्थ्यकर्मी, CCTV फूटेज वायरल

भारत कोरोना संकट से झूझ रहा है। विश्व व्यापी महामारी से इस जंग में देश चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सफाईकर्मियों का योगदान बहुमूल्य है। हालांकि कभी-कभी कुछ चुनींदा लंपट और बेइमानों की वजह से इस पूरी होनहार कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है।

आंध्रप्रदेश के तिरूपति स्थित प्रतिष्ठित SVIMS अस्पताल में ऐसी घटना घटी है जो बेहद ही निंदनीय है। यहां दस दिनों पूर्व एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की वजह से दाखिल किया गया था। शख्स की कोरोना के कारण मौत हो गई।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जब मृतक के परिजन उस व्यक्ति के अंतिम दर्शन के लिये पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मृतक के हाथ में पहनी हुई अंगूठी और मोबाइल गायब है। परिजनों न इस बात का विरोध जताया तो उन्हें कोई संतोषजन उत्तर नहीं मिला। हालांकि बाद में जब कोरोना वॉर्ड का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

This guy is a blot on humanity. CCTV captures staffer of the premier SVIMS hospital in #Tirupati stealing a gold ring from a patient who died due to #COVID19. Kin files complaint in Alipiri PS. #AndhraPradesh pic.twitter.com/72WAE5t1RI

