पूर्व मुख्यमंत्री एम. एस कृष्णा के दामाद और CCD के मालिक वी. जी. सिद्धार्थ लापता

पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा नेता एस. एम. कृष्णा के दामाद वी. जे. सिद्धार्थ लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ 29 जुलाई को मंगलुरु आ रहे थे। बीच रास्ते में सिद्धार्थ सोमवार शाम 6.30 बजे कार से उतर गया और चलना शुरू कर दिया। फिर वे अचानक चलते-चलते लापता हो गए। लापता होने से पहले सिद्धार्थ ने अपने सीएफओ से बात की थी। कहा जा रहा है कि, कैफे कॉफी डे पर 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। पुलिस को शक है कि सिद्धार्थ ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है।

Karnataka: VG Siddhartha, son-in-law of former CM SM Krishna and the founder-owner of the chain of Cafe Coffee Day, has gone missing near Netravati River in Mangaluru. Searches underway.

मंगलुरु के पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने कहा, वी. जे. सिद्धार्थ बेंगलुरु से यह कहते हुए निकल रहे थे कि वह सकलेशपुर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में अपने ड्राइवर को मैंगलोर जाने के लिए कहा। नेत्रवती नदी के पुल पर पहुँचते ही सिद्धार्थ कार से नीचे उतरे और अपने ड्राइवर से जाने के लिए कहा।

Mangaluru Police Commissioner, Sandeep Patil on VG Siddhartha missing case: Boat service and help of local fishermen being taken to conduct search operation in the Netravati river. We are checking with whom all he spoke last. https://t.co/1xZtVsPHAi

