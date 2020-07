कार चालक ने महिला पर गाड़ी चढ़ा दी फिर….

दिल्ली के चिल्ला गांव की घटना, पहले बताया गया कार चालक पुलिसकर्मी था, फिर मना किया गया

दिल्ली के चिल्ला गांव से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक कार चालक सड़क से गुजर रही महिला पर कार चढ़ा देता है। महिला कार के नीचे दबी रहती है, कार चालक रूकता है और फिर अचानक वह भागने की कोशिश करते हुए महिला को कार से रौंदता हुआ आगे निकलने की कोशिश करता है।

इस घटना के विडियो में देखा जा सकता है कि आसपास लोग इकठ्ठा होते हैं और आगे कार चालक को पकड़ लेते हैं। इस मामले में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

लेकिन बात यह है कि शुरुआत में पुलिस की ओर से यह कहा गया कि कार चालक एक पुलिसकर्मी था। पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला अस्पताल में उपचाराधीन है।

Delhi Police issues clarification, the accused police personnel was not involved in the incident at Chilla village, car was being driven by an individual named Bhanu. The Delhi Police personnel was involved in another case in Gazipur y'day in which a woman was run over by a car. https://t.co/pZiptUtEr0

— ANI (@ANI) July 4, 2020