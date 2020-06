कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ी और लोगों को हवा में उड़ाया, वीडियो देख होश उड़ जाएंगे

बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने फुटपाथ पर खड़े लोगों को कुचल दिया। घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें बाद में अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक, चारों लोग फुटपाथ पर एक स्टॉल पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। फूड स्टॉल पर हुई घटना उनके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 9 सेकंड के इस वीडियो में, यह स्पष्ट है कि कार द्वारा स्टाल पर खाने वाले लोगों को बहुत तेज टक्कर मारी गई। वीडियो में कुछ सेकंड पहले एक महिला को फुटपाथ पर चलते हुए दिखाया गया है। जो इस घटना में घायल हो गई। घटना की जानकारी के बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके अनुसार घटना के समय आरोपी नशे में था।

#WATCH Bengaluru: A drunk person drove his car over pedestrians on a footpath at HSR Layout locality. The driver was taken into police custody & injured were admitted to hospital. Case registered. #Karnataka pic.twitter.com/mmS8e69MPw

— ANI (@ANI) August 19, 2019