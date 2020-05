पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे श्रमिकों को बस ने यूपी में रौंदा, 6 की मौत

मुजफ्फरनगर (ईएमएस)। लॉकडाउन के चलते रोजगार विहीन मजदूर अब पलायन को अब पैदल ही अपने घरों की ओर चल रहे हैं। ऐसे में यूपी के मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाइवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। पैदल अपने गांव जा रहे 6 मजदूरों को एक तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। सभी मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। घटना घलौली चेक पोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास की है। बुधवार देर रात जब मजदूर पंजाब से पैदल अपने घर बिहार जा रहे थे, तभी बस ने उन्हें कुचल दिया। आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।

again there is another bad news

a bus ran over more than 10 migrant workers who were returning to their home

accident took place in #Muzaffarnagar at midnight

6 died

4+injured

this is extremely painful

god give strenth to their families in this time of adversity#MigrantLabourers pic.twitter.com/BzWgg2KMrP

— krishnakant sharma (@dehaati_ladka) May 14, 2020