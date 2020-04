बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मराठा आरक्षण जारी रखा है, लेकिन यह निर्देश भी दिया कि केवल 12 से 13 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में, सरकार ने मराठों को 16% आरक्षण दिया है। न्यायालय ने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण दे सकती है।

Bombay High Court has upheld the reservation but says "16% is not justifiable." https://t.co/tnIVEKhybD

— ANI (@ANI) June 27, 2019