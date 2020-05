मुंबई, (ईएमएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें मुंबई के एक अस्पताल के वार्ड में एक बिस्तर पर एक शव को रखा दिखाया गया है. इस वीडियो के मामले में जांच की जांच रही है. इस मामले में सोमवार सुबह मुंबई महानगरपालिका ने एक ट्वीट किया, ”घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है.”

दरअसल भाजपा विधायक नीतेश राणे ने रविवार को इस क्लिप को ट्वीट करते हुए अस्‍पताल का संचालन करने वाले मुंबई मनपा को आड़े हाथ लिया था. बताया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्थित राजवाड़ी अस्पताल का है जहां इस वीडिया क्लिप में एक वार्ड में एक बिस्तर पर शव को देखा जा सकता है, इस बेड के बगल में एक मरीज को मॉस्क पहनकर बैठे हुए देखा जा सकता है.”

बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘यह राजावड़ी अस्पताल से है! वास्तव में क्या बदल गया है या हमें पूरी तरह से उम्मीद खोनी चाहिए !!.” रविवार को ट्विटर पर इस वीडियो क्लिप को पोस्ट करने के बाद लोगों ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जताई.

घटना को गंभीरता से ले रही मनपा

सोमवार सुबह, मनपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा: “बीएमसी राजवड़ी अस्पताल में हुई घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है. वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है. प्रशासन ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी ऐहतियात बरत रहा है. हम सभी को उचित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं.’

BMC is taking the incident at Rajawadi Hospital very seriously.

While authenticity of the video is being verified, administration is taking all precautions to prevent recurrence of any such incident.

We are working hard to ensure proper healthcare is provided to all. (1/2)

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) May 24, 2020