भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दुर्घटना के बाद पुलिस ने आकाश मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। आकाश मुखर्जी पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। पुलिस ने 21 वर्षीय आकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि, त्रासदी के बाद, रूपा गांगुली ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार देर रात आकाश की कार एक दीवार से टकरा गई थी। इस हादसे में उसे बचा लिया गया है। दुर्घटना रूपा गांगुली के घर के पास हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरुवार रात रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की दीवार से आकाश की गाड़ी टकरा गई। जिसके कारण दीवार का एक हिस्सा गाड़ी पर गिर गया।

भाजपा सांसद रूपा गांगुली के बेटे को दुर्घटना में मामूली चोटें आई हैं। हालांकि, कुछ ही समय बाद जादवपुर पुलिस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। आकाश शराब का सेवन करके गाड़ी चला रहा था या नहीं यह निर्धारित करने के लिए एक पुलिस जांच आयोजित की गई है और एक चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

West Bengal: BJP Rajya Sabha MP Roopa Ganguly’s son Akash Mukherjee arrested, after he rammed his car into a wall in Golf Green area in Kolkata last night. He will be produced before the court today.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना होने पर कार की गति क्या थी। भाजपा सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश मुखर्जी ने दक्षिण कोलकाता में एक क्लब की दीवार के साथ गुरुवार रात अपनी कार को टक्कर मार दी थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को कोलकाता के पॉश इलाके में गोल्फ गार्डन में अपनी कार मोड़ते समय क्लब की दीवार से टकरा गए। हालांकि, स्थानीय लोगों के अनुसार, जब दीवार से टकराया तो कार ओवरस्पीड थी।

My son has met with an accident near MY RESIDENCE.

I called police to tke care of it with all legal implications

No favours/ politics plz.

I love my son & will tk cr of him BUT, LAW SHOULD TAKE ITS OWN COURSE. न मै घलत करती हूं, न मै सेहेती हू @narendramodi

मै बिकाऊ नही हूँ

— Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) August 15, 2019