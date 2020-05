बेंगलुरु शहर में सुनाई दी अजीबो-गरीब आवाज रहस्य खुला

बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में लोगों ने अजीबो-गरीब आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी, कि लोगों को लगा कि भूकंप आया है। बताया जा रहा है कि ये अजीबो-गरीब आवाज दोपहर 1 बजकर 30 मिनट के आसपास सुनाई दी। लोगों को यह अजीबो-गरीब आवाज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, कल्याण नगर, एमजी रोड, मराठाहल्ली, ह्वाइटफील्ड, सरजापुर, इलेक्ट्रानिक सिटी से लेकर हेब्बागोडी तक सुनी दी।

हालांकि देर शाम भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि शहर में जो आवाज सुनाई दी वह दरअसल भारतीय वायु सेना के सुपरसोनिक विमान के गुजरने से उत्‍पन्‍न हुई ध्‍वनि थी।

इससे पहले अंदेशा व्यक्त किया गया कि आवाज भूकंप के कारण पैदा हुई हो सकती है। लेकिन राज्‍य के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र ने साफ कर दिया है कि शहर में कोई भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। केएसएनडीएमसी के निदेशक श्रीनिवास रेड्डी ने कहा,भूकंप की गतिविधि एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेंगी, ये व्यापक रूप से फैल जाएगी। हमारे द्वारा सेंसर से जांच की गई हैं, आज भूकंप की कोई गतिविधि दर्ज नहीं की गई है। ट्विटर पर कुछ लोग वीडियो शेयर करते रहे, तो कुछ लोग घरों की फोटो। दिन भर के झमेले के बाद रात को स्थिति स्पष्ट हो गई।

That was nothing in Bangalore but just sonic boom caused by air raft going at high speed. Calm down guys!! #Bangalore#earthquake pic.twitter.com/k0jJbITb0n

