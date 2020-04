डूबते-डूबते बचे बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए सांसद रामकृपाल

पटना (ईएमएस)। बिहार में पटना धनरुआ के रमनीविगहा में भाजपा सांसद रामकृपाल यादव बुधवार उस वक्त डूबते-डूबते बचे जब वे बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे थे। वे बाढ़ के हालात का जायजा लेने वाहनों के ट्यूब और लकड़ी के पटियों से बनाई गई एक नाव में सवार होकर जा रहे थे। उनके साथ कुछ स्थानीय लोग भी नाव पर सवार थे। नाव पर लोगों के समूह के साथ खड़े रामकृपाल यादव का अचानक संतुलन बिगड़ा जिससे नाव डगमगाने लगी। नाव पर उनके साथ खड़े छह-सात लोग भी नाव के हिचकोले लेने से लड़खड़ाने लगे और एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और सांसद रामकृपाल यादव अपने साथ खड़े अन्य लोगों के साथ पानी में गिर गए।

गनीमत थी किनारे कुछ लोगों ने तुरंत पानी में कूदकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यादव और अन्य लोगों को बाहर निकाला।

Lo Ji Mantri Ji Toh Khud He Doobte Doobte Bach Gaye … #BJP #MP #RamKripalYadav ji fell down from boat when he was visiting #floodhit areas of #Bihar.. pic.twitter.com/tRittYxlXP

— yasir mushtaq (@path2shah) October 3, 2019