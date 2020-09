बिहार : चुनाव लड़ने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया – गुप्तेश्वर पांडे

बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय आजकल किसी न किसी कारण से चर्चा में है। हाल ही में एक उनका वीडियो सामने आया है जिसमे उन्हें बिहार का रोबिन हुड पांडेय की तरह दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद जहाँ एक वर्ग उनकी तारीफ कर रहा है वही इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने इस वीडियो और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय की आलोचना की।

अब सामने आ रही जानकारी के अनुसार पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और बिहार में चुनाव न लड़ने के अपने फैसले को दोहराया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, “मैं सीएम नीतीश कुमार से मिलने और उनका धन्यवाद करने के लिए आया था, क्योंकि उन्होंने मुझे डीजीपी के रूप में अपने कर्तव्यों की सेवा करने की पूरी आजादी दी।” आगे गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया, “ये कोई राजनैतिक मुलाकात नहीं थी और मैंने अभी तक चुनाव लड़ने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है।’

I came here to meet CM Nitish Kumar & to thank him as he gave me absolute freedom to serve my duties as DGP. I have yet not taken any decision on contesting polls: Gupteshwar Pandey, former Bihar DGP on being asked about him joining a political party, ahead of #BiharElections2020 pic.twitter.com/EkqiqDM9HT

— ANI (@ANI) September 26, 2020