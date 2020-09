बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे गुजरात सहित अन्य उपचुनाव, जानें ECI ने क्या कहा

कोरोना वायरस महामारी के बीच चुनाव आयोग ने देश में चुनाव आयोजित कराने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। चुनाव आयोग ने देशभर में एक साथ बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार, आयोग ने एक समय के आसपास 65 सीटों पर उप-चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि भारी बारिश और कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में ही कई उप-चुनाव स्थगित कर दी गई थी। देश में पिछले महीने कई राज्यों में कोरोना की स्थिति और बाढ़ के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग को कई निर्धारित उप-चुनावों को स्थगित करना पड़ा था। चुनाव आयोग ने एक ही समय में बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उप-चुनाव कराने को लेकर एक मुख्य कारण भी बताया है। Announcement of the schedule of Bihar General Assembly elections as well as these by-elections will be done by the Commission at an appropriate time: Election Commission of India https://t.co/j05jezzIHI — ANI (@ANI) September 4, 2020 आयोग के अनुसार इन्हें एक साथ जोडऩे को […]